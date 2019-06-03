Сьогодні Міжнародний суд ООН розгляне заперечення РФ у позові України

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Міжнародний суд ООН почне розгляд заперечень Російської Федерації щодо наявності в суду юрисдикції щодо позову “Україна проти Росії”, повідомляє УНН з посиланням на Twitter суду.

Позов від 2017 року стосується застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила у Facebook, що: “О 10 годині ранку Суд в Гаазі почне розгляд заперечень Росії щодо наявності в суду юрисдикції щодо нашого великого позову. Росія скористалася своїм правом і зробила все можливе для того, щоб затягнути розгляд справи по суті”.

За її словами — більшість українських матеріалів буде оприлюднено на сайті суду.

“Незважаючи на те, що наша делегація є набагато меншою за російську, вона складається з перевірених часом представників МЗС, СБУ, ГПУ, які безпосередньо розслідують справи щодо збиття МН17, терористичних актів в Маріуполі, Краматорську, Волновасі, забезпечують надання міжнародно-правової допомоги та брали участь в усіх переговорах з росіянами щодо цих питань”, — додала Зеркаль.

Варто нагадати, що у Росії відповіли на вимоги України у Міжнародному суді ООН.

Українські Національні Новини

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