У Росії відповіли на вимоги України у Міжнародному суді ООН

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Росія на слуханнях у Міжнародному суді в Гаазі планує доводити відсутність юрисдикції цього органу для розгляду судової справи "Україна проти Російської Федерації". Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.

"Росія буде доводити відсутність юрисдикції за кількома підставами. Зокрема, ми заперечуємо наявність суперечки між двома країнами за згаданими конвенціями в принципі і мають намір обґрунтувати той факт, що Україна недобросовісно намагається залучити їх механізми вирішення суперечки для досягнення політичних цілей", - йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ зазначили, що їх представники приведуть інші юрисдикційні заперечення, пов'язані, зокрема, з неготовністю України в повній мірі виконати обов'язкові процесуальні умови, які, згідно зі згаданими конвенціями, повинні бути дотримані до звернення в Міжнародний суд ООН.

Як зазначили у міністерстві, природа українських звинувачень на адресу Росії та сперечання, які виникли на підґрунті протиріччя між двома країнами, не мають відношення до жодної з конвенцій.

"Так, розв'язана Києвом громадянська війна на Донбасі не регулюється Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму, а претензії Києва про нібито незаконне повернення Криму до складу Росії не можуть бути пред'явлені на підставі Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - заявили у МЗС РФ.

Додамо, що 3-7 червня 2019 року у Гаазі (Нідерланди) відбудуться слухання Міжнародного суду ООН у справі про порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конценції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Як повідомляв УНН, Президент України утворив делегацію України для участі у слуханнях Міжнародного Суду ООН щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Нагадаємо, у 2018 році Україна подала в Міжнародний суд ООН меморандум проти РФ щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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