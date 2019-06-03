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Украина завтра представит позицию в суде ООН по иску против РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Украина представит свою позицию по иску против России в Международном суде ООН по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации во вторник, 4 июня. Об этом сообщает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Facebook, передает УНН.

Представительница МИД напомнила, что украинская сторона передала это дело на рассмотрение суда ООН еще в начале 2017 года.

Первой в суде будет выступать РФ. В понедельник, 3 июня, "в 10:00 утра Суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у Суда юрисдикции по нашему большому иску", сообщила Зеркаль.

"Мы плодотворно провели в подготовке к слушаниям последние дни и готовы представить профессионально нашу юридическую позицию и сделать все возможное, чтобы убедить Суд в своей юридической правоте и необходимости продолжить рассмотрение дела по существу и, как результат, обеспечить правосудие для Украины", - отметила Зеркаль.

Чиновница добавила, что украинская делегация меньше российской, однако в ее составе - проверенные временем представители МИД, СБУ, ГПУ, "непосредственно расследующие дела по сбитию МН17, террористическим актам в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, обеспечивающие предоставление международно-правовой помощи и принимающие участие во всех переговорах с россиянами по этим вопросам".

"Во вторник рядом со мной будут выступать другие члены уже известной широкой общественности юридической команды Украины: профессора Харольд Коу и Жан-Марк Тувенин, юристы Марне Чик, Джонатан Гимблетт и Дэвид Зайонтс", - указала Зеркаль.

Напомним, ранее была сформирована делегация Украины для участия в суде ООН в деле против России.

Украинские Национальные Новости

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