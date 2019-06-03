РФ наполягає на відсутності юрисдикції у суду ООН за поданим Україною позовом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Міжнародний суд ООН не має необхідної юрисдикції для розгляду позову України до Росії щодо ймовірного порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це заявив у понеділок на слуханнях в Гаазі посол з особливих доручень МЗС Росії Дмитро Лобач, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Російська сторона, зазначив він, "має намір довести, що позов, поданий Україною, повинен бути відхилений в зв'язку з відсутністю юрисдикції".
"Українська сторона намагається використовувати дві конвенції як механізм для розгляду ширшого кола питань. Жодна з конвенцій не пов'язана з сутністю поточних розбіжностей між двома країнами", - заявив російський дипломат.
"Штучний характер поточного розгляду також підтверджується тим фактом, що він пов'язаний з двома абсолютно різними ситуаціями і, відповідно, являє собою дві різних справи", - заявив він.
За словами Лобача, перша частина української справи стосується розвитку ситуації на Донбасі, а друга частина стосується звинувачень у расовій дискримінації у Криму. "Справжньою ціллю" справи він назвав повернення Росією анексованого Криму Україні.
Нагадаємо, 3 червня Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ.