РФ наполягає на відсутності юрисдикції у суду ООН за поданим Україною позовом

КИЇВ. 3 червня. УНН. Міжнародний суд ООН не має необхідної юрисдикції для розгляду позову України до Росії щодо ймовірного порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це заявив у понеділок на слуханнях в Гаазі посол з особливих доручень МЗС Росії Дмитро Лобач, передає УНН з посиланням на ТАСС.