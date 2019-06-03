РФ настаивает на отсутствии юрисдикции у суда ООН по поданному Украиной иску

Российская сторона, отметил он, "намерена доказать, что иск, поданный Украиной, должен быть отклонен в связи с отсутствием юрисдикции".

"Украинская сторона пытается использовать две конвенции в качестве механизма для рассмотрения более широкого круга вопросов. Ни одна из конвенций не связана с сущностью текущих разногласий между двумя странами", - заявил российский дипломат.

"Искусственный характер текущего разбирательства также подтверждается тем фактом, что оно связано с двумя абсолютно разными ситуациями и, соответственно, представляет собой два разных дела", - заявил он.

Со слов Лобача, первая часть украинского дела относится к развитию ситуации на Донбассе, а вторая часть касается обвинений в расовой дискриминации в Крыму. "Настоящей целью" дела он назвал возвращение Россией аннексированного Крыма Украине.

Напомним, 3 июня Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ.