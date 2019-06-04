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Зеркаль: завдання України у суді ООН представити справу без маніпуляцій Росії

Зеркаль: завдання України у суді ООН представити справу без маніпуляцій Росії

Київ • УНН

 • 18834 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Завдання України на сьогоднішньому раунді слухань у Міжнародному суді ООН в Гаазі полягає у представленні справи проти Росії, що стосується застосування та тлумачення двох міжнародних конвенцій, без маніпуляцій РФ і доведенні того, що суд ООН має юрисдикцію для розгляду українського позову. Про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.

"На слуханнях у Гаазі наше завдання сьогодні – представити Міжнародному суду ООН і світу нашу справу. Без перекручень і маніпуляцій Росії. І показати, що Суд має повну юрисдикцію розглядати її по суті", - написала Зеркаль у Facebook.

Традиційно перша промова – це виступ Агента України, ким і є Олена Зеркаль на цих слуханнях. Далі, з її слів, - професор Жан-Марк Тувенен розповість, про що саме йдеться, коли "Україна заявляє про порушення Росією, як державою, своїх зобов’язань за Конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму". "Мова, зокрема, йтиме про те, як Конвенція зобов’язує Росію запобігати фінансуванню тероризму будь-якими особами", - додала заступник міністра.

Пані Марні Чік, повідомила Зеркаль, говоритиме про некоректність російського тлумачення складу злочину "фінансування тероризму". "Вона також зосередиться на фактологічних маніпуляціях Росії щодо актів тероризму, на які посилається Україна у власному Меморандумі", - додала заступник голови МЗС.

Виступ Девіда Зайонтса буде присвячено дотриманню процедурних вимог ICSFT, вказала вона.

Професор Гарольд Гонджу Коу, за її словами, говоритиме про те, що "Росія вдалася в Криму саме до численних порушень Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а не чогось іншого, як помилково вважає Росія".

Зрештою пан Джонатан Гімблетт пояснить, що Україна належним чином зрозуміла статтю 22 цієї Конвенції, коли подала справу до Міжнародного суду ООН, зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, у червні 2018 року Україна подала у суд ООН меморандум у справі проти Росії.

Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ 3 червня. Першою виступила Росія, позиція якої полягає у відсутності у Міжнародного суду ООН юрисдикції для розгляду українського позову.

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