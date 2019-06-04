Зеркаль: завдання України у суді ООН представити справу без маніпуляцій Росії

КИЇВ. 4 червня. УНН. Завдання України на сьогоднішньому раунді слухань у Міжнародному суді ООН в Гаазі полягає у представленні справи проти Росії, що стосується застосування та тлумачення двох міжнародних конвенцій, без маніпуляцій РФ і доведенні того, що суд ООН має юрисдикцію для розгляду українського позову. Про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.