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Зеркаль: задача Украины в суде ООН представить дело без манипуляций России

Зеркаль: задача Украины в суде ООН представить дело без манипуляций России

Киев  •  УНН

 • 18828 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Задача Украины на сегодняшнем раунде слушаний в Международном суде ООН в Гааге заключается в представлении дела против России, касающегося применения и толкования двух международных конвенций, без манипуляций РФ и доказательстве того, что суд ООН имеет юрисдикцию для рассмотрения украинского иска. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"На слушаниях в Гааге наша задача сегодня - представить Международному суду ООН и миру наше дело. Без искажений и манипуляций России. И показать, что Суд имеет полную юрисдикцию рассматривать его по существу", - написала Зеркаль в Facebook.

Традиционно первая речь - это выступление Агента Украины, кем и является Елена Зеркаль на этих слушаниях. Далее, по ее словам, - профессор Жан-Марк Тувенен расскажет, о чем идет речь, когда "Украина заявляет о нарушении Россией, как государством, своих обязательств по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма". "Речь, в частности, пойдет о том, как Конвенция обязывает Россию предотвращать финансирование терроризма любыми лицами", - добавила замминистра.

Госпожа Марне Чик, сообщила Зеркаль, будет говорить о некорректности российского толкования состава преступления "финансирование терроризма". "Она также сосредоточится на фактологических манипуляциях России в отношении актов терроризма, на которые ссылается Украина в своем Меморандуме", - добавила замглавы МИД.

Выступление Дэвида Зайонтса будет посвящено соблюдению процедурных требований ICSFT, указала она.

Профессор Гарольд Гонджа Коу, по ее словам, будет говорить о том, что "Россия пошла в Крыму именно на многочисленные нарушения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а не чего-то другого, как ошибочно полагает Россия".

В конце концов господин Джонатан Гимблетт объяснит, что Украина должным образом поняла статью 22 Конвенции, когда подала дело в Международный суд ООН, отметила Зеркаль.

Напомним, в июне 2018 года Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России.

Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ 3 июня. Первой выступила Россия, позиция которой заключается в отсутствии у Международного суда ООН юрисдикции для рассмотрения украинского иска.

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