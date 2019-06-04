Україна в суді ООН: Київ виконав передумови для юрисдикції суду за конвенцією ICSFT
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна виконала всі передумови для юрисдикції Міжнародного суду ООН за статтею 24(1) Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (ICSFT). Такий витяг з виступу представника української сторони Девіда Зайонтса на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти РФ оприлюднила Агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.
"Україна виконала всі передумови для юрисдикції Суду за ст.24(1) Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму", - навела вона цитату з виступу Зайонтса.
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Дипломат вказала, що за два роки було 20 дипломатичних нот і 4 переговорні сесії. "Це означає, що спір не міг бути врегульований шляхом переговорів протягом розумного періоду часу", - додала Зеркаль.
Як вказано в оприлюднених заступником голови МЗС витягах з виступу, "жодна кількість переговорів не може врегулювати спір, існування якого заперечується однією зі сторін". "Коли фінансується тероризм та помирають мирні громадяни, "розумний період часу" для вирішення спору не може бути більше 2 років", - вказала Зеркаль.
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"Затягування РФ означає неможливість домовитися про організацію арбітражу протягом 6 місяців з дня звернення України з проханням про арбітраж. Україна намагалася домовитися про арбітраж навіть після 6-місячного періоду за ст. 24, що спростовує заяву РФ про недобросовісність України", - повідомила вона про українську позицію.
Нагадаємо, Зеркаль оприлюднила заяву України у суді ООН за позовом проти РФ.