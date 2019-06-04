Україна в суді ООН: Київ виконав передумови для юрисдикції суду за конвенцією ICSFT

КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна виконала всі передумови для юрисдикції Міжнародного суду ООН за статтею 24(1) Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (ICSFT). Такий витяг з виступу представника української сторони Девіда Зайонтса на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти РФ оприлюднила Агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.