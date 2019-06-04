Україна в суді ООН: вказані у позові проти РФ злочини підпадають під конвенцію ICSFT
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Українська сторона на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти Росії робить акцент на тому, що докази України в цій справі свідчать про те, що терористичні акти, про які заявляє Україна, безпосередньо підпадають під визначення з Міжнародної конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму (ICSFT). Про це заявила Агент України на слуханнях, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.
"Марні Чік у своєму виступі перед Судом ООН робить акцент на тому, що докази України в цій справі свідчать про те, що терористичні акти, про які заявляє Україна, безпосередньо підпадають під ст.2(1)(a) та (b) ICSFT. Україна не просто називає акти терористичними, ми зібрали достатню кількість доказів — сотні додатків — для доведення порушення згідно зі статтею 2 ICSFT", - повідомила Зеркаль у Facebook.
Як повідомила вона, "Росія не заперечує, що російські громадяни, які фінансують “ДНР”, “ЛНР” та інших злочинців в Україні, усвідомлювали їхню терористичну діяльність". "Росія не заперечує кваліфікацію вибухів у Харкові та інших українських містах як злочинів за Конвенцією про боротьбу з бомбовим тероризмом", - веде далі Зеркаль.
"Росія стверджує, що катування та вбивства цивільних осіб у так званих “ДНР” і “ЛНР” — просто звичайні злочини, які не мали мети залякати населення. Росія стверджує, що контрольно-пропускний пункт був реальною метою “ДНР” в обстрілі Маріуполя, і що він був військовою ціллю, проте увечері перед нападом члени “ДНР” обговорювали бажання знищити Східний район Маріуполя", - зазначила заступник голови МЗС.
"Докази підтверджують, що зброя, яка використовувалася при бомбардуванні цивільних осіб, в порушення Конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом, надходила з Росії", - заявила Зеркаль.
Нагадаємо, Зеркаль оприлюднила заяву України у суді ООН за позовом проти РФ.