Україна в суді ООН: вказані у позові проти РФ злочини підпадають під конвенцію ICSFT

КИЇВ. 4 червня. УНН. Українська сторона на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти Росії робить акцент на тому, що докази України в цій справі свідчать про те, що терористичні акти, про які заявляє Україна, безпосередньо підпадають під визначення з Міжнародної конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму (ICSFT). Про це заявила Агент України на слуханнях, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.