Украина еще раз озвучила предложения по обмену заложниками 27 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук еще раз объявил наши предложения по обмену заложниками 27 декабря - 23/23, 19/66. Об этом сообщила участник трехсторонней контактной группы на переговорах в Минском формате Ирина Геращенко, передает УНН.
"Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук еще раз громко объявил наши предложения. 27 декабря. 23/23; 19/66.
Россия не хочет "подыгрывать Порошенко" и играет судьбами людей", - написала Геращенко.
Отметим, что вчера, 4 декабря, Геращенко сообщила, что украинская сторона "передала конкретные списки и предложения в формате 23/23 и 66/19 с предложением провести освобождения наших военных и гражданских с ОРДЛО к новогодним и рождественским праздникам".
"Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря", - добавила она.
Напомним, в России заявили, что так называемые представители временно оккупированных районов Донецкой области предложили украинской стороне провести обмен пленными 27 декабря.
22 ноября Украина заявляла, что готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе и провести очередной этап освобождения немедленно.