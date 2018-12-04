Бойовики запропонували обмін полоненими 27 грудня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Росії заявили, що так звані представники тимчасово окупованих районів Донецької області запропонували українській стороні провести обмін полоненими 27 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"ДНР" в Мінську запропонувала українській стороні провести обмін полоненими 27 грудня", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, на засіданні постійної ради ОБСЄ, Євросоюз закликав Росію і Україну провести обмін утримуваними особами до кінця 2018 року .
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Як повідомляв УНН, російська влада може використовувати фактор заручників напередодні виборів в Україні.
Нагадаємо, представники РФ в гуманітарній підгрупі ТКГ відповіли відмовою забрати громадян РФ з українських в'язниць в обмін на українських політв'язнів.
Останній обмін для звільнення українських заручників на Донбасі відбувся 27 грудня 2017 року. З полону тоді звільнили 74 заручників.