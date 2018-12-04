Боевики предложили обмен пленными 27 декабря - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В России заявили, что так называемые представители временно оккупированных районов Донецкой области предложили украинской стороне провести обмен пленными 27 декабря. Об этом сообщает УНН со сылкой на ТАСС.
"ДНР" в Минске предложила украинской стороне провести обмен пленными 27 декабря", - сказано в сообщении.
Напомним, на заседании постоянного совета ОБСЕ, Евросоюз призвал Россию и Украину провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2018 года.
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Как сообщал УНН, российские власти могут использовать фактор заложников накануне выборов в Украине.
Напомним, представители РФ в гуманитарной подгруппе ТКГ ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на украинских политзаключенных.
Последний обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе состоялся 27 декабря 2017 года. Из плена тогда освободили 74 заложников.