РФ не хочет даже разговаривать об обмене украинских моряков - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Российская Федерация не хочет даже разговаривать на тему возможного обмена незаконно задержанных украинских моряков. Об этом сказал на брифинге в Одессе Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Когда мы сможем их освободить? Делаем все, чтобы это было как можно быстрее. К сожалению, противник, руководство Российской Федерации, не хочет идти на какие-либо разговоры освобождения незаконно задержанных в международных водах моряков, на обмен, который мы готовы провести", - подчеркнул Луценко.
Генпрокурор заверил, что обменять украинских моряков есть на кого в Украине. "Но пока Российская Федерация даже не хочет разговаривать на эту тему. Очень надеемся на украинскую солидарность, международную солидарность", - резюмировал он.
Ранее в Кремле заявили, что пока не планируют обмен украинских моряков.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.