Кремль поки не планує обмін українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Москва поки не планує обміняти або відпустити українських моряків, затриманих в Керченській протоці. Про це сказав президент Володимир Путін в ході прес-конференції на саміті G20 в Аргентині, передає УНН з посиланням на "Ехо Москви".
Путін зазначив, що "російські прикордонники пропонували українським морякам зупинитися в порту і взяти лоцмана, який би провів їх через Керченську протоку, однак ті відмовилися. За словами президента, раніше українські кораблі проходили через протоку з російським лоцманом без проблем".
Путін також нагадав, що Україна "без всяких на те підстав захопила в Азовському морі рибалок і досі утримує капітана судна".
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Нагадаємо, 1 грудня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе в ході проведених в суботу в Аргентині на полях саміту G20 переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним висловив надію на те, що російська сторона звільнить українських моряків, які були затримані російськими прикордонниками в Керченській протоці.
Як повідомляв УНН, 1 грудня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що попросив президента РФ Володимира Путіна звільнити українських моряків, які були захоплені російськими прикордонниками в Керченській протоці.