Кремль поки не планує обмін українських моряків

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Москва поки не планує обміняти або відпустити українських моряків, затриманих в Керченській протоці. Про це сказав президент Володимир Путін в ході прес-конференції на саміті G20 в Аргентині, передає УНН з посиланням на "Ехо Москви".