Прем'єр Канади попросив Путіна звільнити українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що попросив президента РФ Володимира Путіна звільнити українських моряків, які були захоплені російськими прикордонниками в Керченській протоці. Про у суботу на прес-конференції на території саміту G20 глава уряду Канади, повідомляє УНН.
“Вчора вранці у мене була можливість поговорити з президентом Путіним особисто, я висловив стурбованість ситуацією в Азовському морі й попросив його відпустити захоплених українських моряків”, — розповів прем’єр-міністр Трюдо.
Нагадємо, Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови у четвер обговорили прояви російської агресії в Керченській протоці.
Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 отримали поранення.