Прем'єр Японії обговорив із Путіним захоплення українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе у ході проведених у суботу в Аргентині на полях саміту G20 переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним висловив надію на те, що російська сторона звільнить українських моряків, які були затримані російськими прикордонниками в Керченській протоці. Про це повідомляє УНН із посиланням на японське видання Kyodo.
“Розраховую, що ситуація буде рухатися до свого врегулювання, а члени екіпажу (українських кораблів — ред.) будуть звільнені”, — заявив глава японського уряду Сіндзо Абе.
Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що попросив президента РФ Володимира Путіна звільнити українських моряків, які були захоплені російськими прикордонниками в Керченській протоці.
Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 отримали поранення.