Прем'єр Японії обговорив із Путіним захоплення українських моряків

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе у ході проведених у суботу в Аргентині на полях саміту G20 переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним висловив надію на те, що російська сторона звільнить українських моряків, які були затримані російськими прикордонниками в Керченській протоці. Про це повідомляє УНН із посиланням на японське видання Kyodo.