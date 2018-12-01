Премьер Японии обсудил с Путиным захваченных украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе проведенных в субботу в Аргентине на полях саммита G20 переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на то, что российская сторона освободит украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японское издание Kyodo.
“Рассчитываю, что ситуация будет двигаться к своему урегулирования, а члены экипажа (украинских кораблей — ред.) будут освобождены”, — заявил глава японского правительства Синдзо Абэ.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил , что попросил президента РФ Владимира Путина освободить украинских моряков, которые были захвачены российскими пограничниками в Керченском проливе.
Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированной Керчи. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 23 моряка, среди которых 6 получили ранения.