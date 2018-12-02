К украинским морякам в "Лефортово" пустили посетителей

По ее словам, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила Денисовой, что условия содержания украинских военнопленных "соответствуют международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет".

"Члены ОНК также посетили трех украинских моряков, которые содержатся в медицинском подразделении "Матросской тишины". Их лечение проходит нормально. На следующей неделе их посетит уполномоченный по правам человека в городе Москве, а также Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова", - написала Л. Денисова.



Напомним, в пятницу, 30 ноября Денисовой наконец подтвердили пребывания 21 украинского моряка в "Лефортово".



Ранее, 28 ноября подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в воскресенье у Керченского пролива.



Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.