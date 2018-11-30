Денісовій нарешті підтвердили перебування 21 українського моряка у "Лефортово"

“Щойно начальник СІЗО-2 „Лефортово“ у телефонній розмові з представником консульської служби МЗС України підтвердив інформацію про те, що 21 український військовополонений на цей час перебуває у Лефортово і ще троє — у лікарні”, — написала Денісова.

Однак в Росії не уточнили, в якій саме лікарні перебувають поранені моряки.

Нагадаємо, раніше у Омбудсмена повідомили, що офіційної інформації про місцеперебування захоплених українських моряків досі не надходило, а в російському СІЗО Лєфортово перестали відповідати на дзвінки українського посольства.

Зазначимо, раніше з'явилася інформація, що частину захоплених у неділю біля Керченської протоки українських моряків вивезли з території окупованого Криму в московський слідчий ізолятор.

28 листопада підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 січня 2019 року всіх українських моряків, затриманих російськими прикордонниками у неділю біля Керченської протоки.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.