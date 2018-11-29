Офіційного підтвердження, що моряків вивезли з Криму до РФ, немає – Денісова

"Чекаємо на підтвердження (інформації про вивезення частини моряків з Криму до РФ – ред.). Ми працюємо з нашим посольством і з МЗС – вони кожні дві години телефонують до Російської Федерації для того, щоб їм підтвердили. Нота відправлена для того, щоб Російська Федерація Україні відповіла, де саме знаходяться наші військовополонені", - зазначила омбудсмен.

За її словами, офіс уповноваженого наразі має в розпорядженні лише інсайдерську інформацію.

"Ми розуміємо, що це може бути (вивезена – ред.) тільки група людей – та, яка їх (російську владу – ред.) найбільше цікавить. Вони ж порушують всі міжнародні конвенції, оскільки їх не можна розділяти, вони повинні бути всі разом, щоб було дотримано ієрархії, але нічого цього не зроблено", - підкреслила омбудсмен.

При цьому вона додала, що сьогодні до моряків у Криму не змогли потрапити адвокати. Однак причини відмови поки що невідомі.

"Це може бути й карантин, не обов’язково їх кудись повезли. Але від РФ можна очікувати чого завгодно", - підкреслила Денісова.

Нагадаємо, частину захоплених у неділю біля Керченської протоки українських моряків вивезли з території окупованого Криму в московський слідчий ізолятор.

28 листопада підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 січня 2019 року всіх українських моряків, затриманих російськими прикордонниками у неділю біля Керченської протоки.

Так, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.