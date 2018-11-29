Захоплених українських моряків вивозять з Криму

“За інформацією адвоката Джеміля Темишева, яку він отримав від колег в Лефортово, принаймні частину українських моряків етапували до Москви і вони перебувають в ізоляторі. Невідомо, скільки етапували і доставили туди поранених”, — написав журналіст.

Як інформував УНН, раніше трьох поранених українських моряків із захоплених РФ суден ВМС ЗСУ з керченської лікарні етапували у СІЗО в Сімферополі в окупованому Криму.

Нагадаємо, 28 листопада підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 січня 2019 року всіх українських моряків, затриманих російськими прикордонниками у неділю біля Керченської протоки.

Так, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.