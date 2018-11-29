Захваченных украинских моряков вывозят из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Часть захваченных в воскресенье у Керченского пролива украинских моряков вывезли с территории оккупированного Крыма в московский следственный изолятор. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook, передает УНН.
“По информации адвоката Джемиля Темишева, которую он получил от коллег в Лефортово, по крайней мере часть украинских моряков этапировали в Москву и они находятся в изоляторе. Неизвестно, сколько этапировали и доставили туда раненых”, — написал журналист.
Как информировал УНН, ранее трех раненых украинских моряков с захваченных РФ судов ВМС ВСУ с керченской больнице этапировали в СИЗО в Симферополе в оккупированном Крыму.
Напомним, 28 ноября подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в воскресенье у Керченского пролива.
Так, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.