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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104686 просмотра

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8 марта, 10:25 • 110288 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 142403 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135445 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141625 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

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Захваченных украинских моряков вывозят из Крыма

Захваченных украинских моряков вывозят из Крыма

Киев  •  УНН

 • 12619 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Часть захваченных в воскресенье у Керченского пролива украинских моряков вывезли с территории оккупированного Крыма в московский следственный изолятор. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook, передает УНН.

“По информации адвоката Джемиля Темишева, которую он получил от коллег в Лефортово, по крайней мере часть украинских моряков этапировали в Москву и они находятся в изоляторе. Неизвестно, сколько этапировали и доставили туда раненых”, — написал журналист.

Как информировал УНН, ранее трех раненых украинских моряков с захваченных РФ судов ВМС ВСУ с керченской больнице этапировали в СИЗО в Симферополе в оккупированном Крыму.

Напомним, 28 ноября подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в воскресенье у Керченского пролива.

Так, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

Украинские Национальные Новости

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