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Официального подтверждения, что моряков вывезли из Крыма в РФ, нет - Денисова

Официального подтверждения, что моряков вывезли из Крыма в РФ, нет - Денисова

Киев  •  УНН

 • 13816 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины ждет официального подтверждения от России факта вывоза части украинских моряков из Крыма в Российскую Федерацию. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в комментарии корреспонденту УНН.

"Ждем подтверждения (информации о вывозе части моряков из Крыма в РФ - ред.). Мы работаем с нашим посольством и с МИД - они каждые 2 часа звонят в Российскую Федерацию для того, чтобы им подтвердили. Нота отправлена ​​для того, чтобы Российская Федерация Украине ответила, где именно находятся наши военнопленные", - отметила омбудсмен.

По ее словам, офис уполномоченного пока располагает только инсайдерской информацией.

"Мы понимаем, что это может быть (вывезена - ред.) только группа людей - та, которая их (российские власти - ред.) больше всего интересует. Они нарушают все международные конвенции, поскольку их нельзя разделять, они должны быть все вместе, чтобы была соблюдена иерархия, но ничего этого не сделано", - подчеркнула омбудсмен.

При этом она добавила, что сегодня к морякам в Крыму не смогли попасть адвокаты. Однако причины отказа пока неизвестны.

"Это может быть и карантин, не обязательно их куда-то повезли. Но от РФ можно ожидать чего угодно", - подчеркнула Денисова.

Напомним, часть захваченных в воскресенье у Керченского пролива украинских моряков вывезли с территории оккупированного Крыма в московский следственный изолятор.

28 ноября подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в воскресенье у Керченского пролива.

Так, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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