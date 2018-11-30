Денисовой наконец подтвердили, что в "Лефортово" находится 21 украинский моряк
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В московском СИЗО “Лефортово” подтвердили, что у них находится 21 захваченный украинский моряк, еще трое — в больнице. Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Только что начальник СИЗО-2 "Лефортово" в телефонном разговоре с представителем консульской службы МИД Украины подтвердил информацию о том, что 21 украинский военнопленный в настоящее время находится в Лефортово и еще трое - в больнице", - написала Денисова.
Однако в России не уточнили, в какой именно больнице находятся раненые моряки.
Напомним, ранее у Омбудсмена сообщили, что официальной информации о местонахождении захваченных украинских моряков до сих пор не поступало, а в российском СИЗО Лефортово перестали отвечать на звонки украинского посольства.
Отметим, ранее появилась информация, что часть захваченных в воскресенье у Керченского пролива украинских моряков вывезли с территории оккупированного Крыма в московский следственный изолятор.
28 ноября подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в воскресенье у Керченского пролива.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.