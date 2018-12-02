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До українських моряків в "Лефортово" пустили відвідувачів

До українських моряків в "Лефортово" пустили відвідувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Члени московської Громадської наглядової комісії відвідали 21 українського моряка, який утримується в Лефортовському сізо. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН

За її словами, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила Денісовій, що умови утримання українських військовополонених "відповідають міжнародним стандартам, скарг та звернень з їхнього боку немає".

"Члени ГНК також відвідали трьох українських моряків, які утримуються в медичному підрозділі "Матросской тишини". Іхнє лікування проходить нормально. Наступного тижня їх відвідає уповноважений з прав людини у місті Москва, а також Уповноважений з прав людини в РФ Москалькова", - написала Л.Денисова.

Нагадаємо, в п’ятницю, 30 листопада Денісовій нарешті підтвердили перебування 21 українського моряка у "Лефортово". 

Раніше, 28 листопада підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 січня 2019 року всіх українських моряків, затриманих російськими прикордонниками у неділю біля Керченської протоки.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

Українські Національні Новини

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