До українських моряків в "Лефортово" пустили відвідувачів

За її словами, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила Денісовій, що умови утримання українських військовополонених "відповідають міжнародним стандартам, скарг та звернень з їхнього боку немає".

"Члени ГНК також відвідали трьох українських моряків, які утримуються в медичному підрозділі "Матросской тишини". Іхнє лікування проходить нормально. Наступного тижня їх відвідає уповноважений з прав людини у місті Москва, а також Уповноважений з прав людини в РФ Москалькова", - написала Л.Денисова.



Нагадаємо, в п’ятницю, 30 листопада Денісовій нарешті підтвердили перебування 21 українського моряка у "Лефортово".



Раніше, 28 листопада підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 січня 2019 року всіх українських моряків, затриманих російськими прикордонниками у неділю біля Керченської протоки.



Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.