Кремль пока не планирует обмен украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Москва пока не планирует обменять или отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом сказал президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Аргентине, передает УНН со ссылкой на "Эхо Москвы".
Путин отметил, что "российские пограничники предлагали украинским морякам остановиться в порту и взять лоцмана, который бы провел их через Керченский пролив, однако те отказались. По словам президента, ранее украинские корабли проходили через пролив с российским лоцманом без проблем".
Путин также напомнил, что Украина "без всяких на то оснований захватила в Азовском море рыбаков и до сих пор удерживает капитана судна".
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Напомним, 1 декабря премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе проведенных в субботу в Аргентине на полях саммита G20 переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на то, что российская сторона освободит украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе.
Как сообщал УНН, 1 декабря премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина освободить украинских моряков, которые были захвачены российскими пограничниками в Керченском проливе.