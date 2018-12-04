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РФ не хоче навіть розмовляти про обмін українських моряків - Луценко

РФ не хоче навіть розмовляти про обмін українських моряків - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Російська Федерація не хоче навіть розмовляти на тему можливого обміну незаконно затриманих українських моряків. Про це сьогодні сказав на брифінгу в Одесі Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"Коли ми зможемо їх звільнити? Робимо все, щоб це було якнайшвидше. На жаль, супротивник, керівництво Російської Федерації, не хоче йти на будь-які розмови звільнення незаконно затриманих у міжнародних водах моряків, на обмін, який ми готові провести", - наголосив Луценко.

Генпрокурор запевнив, що обміняти українських моряків є на кого в Україні. "Але наразі Російська Федерація навіть не хоче розмовляти на цю тему. Дуже сподіваємося на українську солідарність, міжнародну солідарність", - резюмував він.

Раніше у Кремлі заявили, що поки не планують обмін українських моряків.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

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