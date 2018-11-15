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ЕС призвал Россию и Украину провести обмен заложниками до конца года

ЕС призвал Россию и Украину провести обмен заложниками до конца года

Киев  •  УНН

 • 8314 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На сегодняшнем заседании постоянного совета ОБСЕ, Евросоюз призвал Россию и Украину провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2018 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Twitter постоянного представительства ЕС в ОБСЕ.

"ЕС призывает Россию и Украину к обмену задержанными до конца 2018 года. Мы приветствуем твердую поддержку этого пути, высказанную канцлером Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ЕС подтвердили необходимость полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, включая Крым.

Также представители Евросоюза заявили, что "Россия нарушает минские соглашения и подрывает усилия по урегулированию конфликта путем поддержки незаконных "выборов" на Востоке Украины".

В ЕС также высказались о милитаризации Крымского полуострова и Азовского моря.

"ЕС, по-прежнему обеспокоен тем, что Россия продолжает милитаризацию Керченского пролива и Азовского моря и Крымского полуострова, что имеет серьезное негативное влияние на весь Черноморский регион и за его пределами", - подчеркнули в представительстве.

Как сообщал УНН, российские власти могут использовать фактор заложников накануне выборов в Украине.

Напомним, представители РФ в гуманитарной подгруппе ТКГ ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на украинских политзаключенных.

Последний обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе состоялся 27 декабря 2017 года. Из плена тогда освободили 74 заложников.

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