ЕС призвал Россию и Украину провести обмен заложниками до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На сегодняшнем заседании постоянного совета ОБСЕ, Евросоюз призвал Россию и Украину провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2018 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Twitter постоянного представительства ЕС в ОБСЕ.
"ЕС призывает Россию и Украину к обмену задержанными до конца 2018 года. Мы приветствуем твердую поддержку этого пути, высказанную канцлером Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ЕС подтвердили необходимость полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, включая Крым.
Также представители Евросоюза заявили, что "Россия нарушает минские соглашения и подрывает усилия по урегулированию конфликта путем поддержки незаконных "выборов" на Востоке Украины".
В ЕС также высказались о милитаризации Крымского полуострова и Азовского моря.
"ЕС, по-прежнему обеспокоен тем, что Россия продолжает милитаризацию Керченского пролива и Азовского моря и Крымского полуострова, что имеет серьезное негативное влияние на весь Черноморский регион и за его пределами", - подчеркнули в представительстве.
Как сообщал УНН, российские власти могут использовать фактор заложников накануне выборов в Украине.
Напомним, представители РФ в гуманитарной подгруппе ТКГ ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на украинских политзаключенных.
Последний обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе состоялся 27 декабря 2017 года. Из плена тогда освободили 74 заложников.