Процес обміну завершився, з полону на Донбасі звільнили 74 заручників - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Обмін для звільнення українських заручників на Донбасі завершився, з полону звільнили 74 заручників. Про це повідомила представник Президента України в парламенті Ірина Луценко у Facebook, передає УНН.
"Добрі новини, про які вже можна говорити. Процес обміну завершився. Українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу. Вони повертаються додому!" - написала І.Луценко.
Про те, що до новорічних і різдвяних свят має відбутися обмін утримуваними особами, який назвали наймасштабнішим, провели переговори на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Українська сторона заявила про готовність здійснити обмін за схемою "306 на 74". Бойовики також на це погодилися.
Напередодні Президент Петро Порошенко зустрівся з рідними поленених. Уряд планує надати допомогу звільненим з полону.
При цьому і російська, і українська сторони заявляли, що це не кінець і робота над звільненням утримуваних на Донбасі триватиме.