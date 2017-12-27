Прем'єр доручив Мінсоцполітики надати допомогу сім'ям звільнених заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству соціальної політики надати допомогу сім'ям звільнених заручників. Про це він сьогодні сказав під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Вчора я розмовляв з Президентом і ми домовилися про те, що ми все зробимо для того, щоб надати всю допомогу, починаючи від медичної і завершуючи соціальною, фінансовою підтримкою родин”, — сказав він.
Тому глава уряду доручив міністру соціальної політики допомогти кожній родині звільнених заручників. За його словами, цю роботу потрібно робити спільно з Міноборони, МВС, МОЗ і МінТОТ.
“Щоб спільно внести пропозиції уряду, щоб у січні всі питання, які накопичилися, ми допомогли їх вирішити”, — заявив він.
Нагадаємо, на 27 грудня заплановано звільнення 74 українців, утримуваних бойовиками на Донбасі. Україна, в рамках звільнення, готова передати 306 людей, де це дозволяє українське законодавство.