Освобождение заложников на Донбассе запланировано на сегодня

"27 декабря состоится освобождению заложников. Как и говорила украинская сторона - к новогодним и рождественским праздникам... Официально", - сообщила она.

В частности, 27 декабря состоится освобождение 74 украинцев. Украина, в рамках освобождения, передаст 306 человек, где это позволяет украинское законодательство.

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Напомним, боевики заявили, что обмен удерживаемыми лицами пройдет 27 декабря.

Как сообщал УНН, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе достигла договоренности об обмене удерживаемыми лицами к новогодним праздникам.