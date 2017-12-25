Бойовики заявили, що обмін утримуваними особами пройде 27 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Обмін полоненими між Києвом і так званими “ДНР” та “ЛНР” пройде 27 грудня по формулі “306 на 74”. Про це заявив ватажок “ДНР” Олександр Захарченко за підсумками зустрічі з патріархом Московським і всієї Русі Кирилом, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
У зустрічі також брали участь лідер громадського руху “Український вибір — право народу” Віктор Медведчук і глава так званої “ЛНР” Леонід Пасічник.
“Сьогодні були обговорені останні умови, і 27 числа цього місяця відбудеться обмін за формулою "306 на 74"... Сподіваюся, що українська сторона буде дотримуватися обіцянок”, — сказав Захарченко.
Як повідомляв УНН, Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі досягла домовленостей про обмін полоненими до новорічних свят.