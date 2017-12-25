Боевики заявили, что обмен удерживаемыми лицами пройдет 27 декабря

Во встрече также принимали участие лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук и глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.

"Сегодня были обсуждены последние условия, и 27 числа этого месяца состоится обмен по формуле "306 на 74"... Надеюсь, что украинская сторона будет придерживаться обещаний", - сказал Захарченко.

Как сообщал УНН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе достигла договоренностей о обмене пленными к новогодним праздникам.