Українська сторона в ТКГ підтвердила домовленість про обмін утримуваними особами до свят
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі досягла домовленостей про обмін полоненими до новорічних свят. Про це на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника у ТКГ по Донбасу Дарка Оліфер, передає УНН.
"…Підтверджено прагнення виконати зобов'язання зі звільнення утримуваних осіб до різдвяних та новорічних свят у відповідності з домовленостями, яких було досягнуто раніше. Крім того, висловлено спільну відданість повному виконанню Мінських домовленостей", - написала Оліфер.
Нагадаємо, джерела в мінській контактній групі повідомили, що обмін полоненими на Донбасі може відбутися до 25 грудня.
Як повідомляв УНН, в Одесі звільнили з-під варти вісьмох арештантів для обміну на українських полонених.