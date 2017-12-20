Украинская сторона в ТКГ подтвердила договоренность об обмене удерживаемыми лицами к праздникам

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39157 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 94646 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 109956 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 122934 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 143244 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159305 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122767 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138716 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189728 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290977 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.5м/с
77%
Популярные новости

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41929 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26554 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26703 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 13387 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 12683 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186737 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243414 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445051 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398258 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483169 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26710 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26562 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41938 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64297 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70595 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Украинская сторона в ТКГ подтвердила договоренность об обмене удерживаемыми лицами к праздникам

Киев • УНН

 • 13223 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе достигла договоренности об обмене удерживаемых лиц к новогодним праздникам. Об этом на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя в ТКГ по Донбассу Дарка Олифер, передает УНН.

Украинская сторона в ТКГ подтвердила договоренность об обмене удерживаемыми лицами к праздникам

"... Подтверждено стремление выполнить обязательства по освобождению удерживаемых лиц к рождественским и новогодним праздникам в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты ранее. Кроме того, высказано общее преданность полному выполнению Минских договоренностей", - написала Олифер.

Напомним, источники в минской контактной группе сообщили, что обмен пленными в Донбассе может произойти до 25 декабря.

Как сообщал УНН, в Одессе освободили из-под стражи восьми заключенных для обмена на украинских пленных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаМультимедиа
Brent
$64.42
Bitcoin
$79,959.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,002.49
Ethereum
$1,572.24