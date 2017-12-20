Украинская сторона в ТКГ подтвердила договоренность об обмене удерживаемыми лицами к праздникам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе достигла договоренности об обмене удерживаемых лиц к новогодним праздникам. Об этом на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя в ТКГ по Донбассу Дарка Олифер, передает УНН.
"... Подтверждено стремление выполнить обязательства по освобождению удерживаемых лиц к рождественским и новогодним праздникам в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты ранее. Кроме того, высказано общее преданность полному выполнению Минских договоренностей", - написала Олифер.
Напомним, источники в минской контактной группе сообщили, что обмен пленными в Донбассе может произойти до 25 декабря.
Как сообщал УНН, в Одессе освободили из-под стражи восьми заключенных для обмена на украинских пленных.