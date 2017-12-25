Україна готова до обміну утримуваними за формулою "306 на 74" - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Віце-спікер парламенту Ірина Геращенка повідомила, що українська сторона готова до обміну утримуваними особами за формулою "306 на 74". Про це народний депутат України повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook, передає УНН.
"Ми готові в найближчий час передати 306 громадян (де це дозволяє українське законодавство), аби звільнити 74 українців з окупованих територій," - повідомила вона.
Так, питання звільнення заручників обговорювалося, зокрема, під час телефонних переговорів з канцлером Німеччини, Ангелою Меркель і з президентом Порошенком, і під час її телефонної розмови з президентом Путіним.
"Працюємо над останніми логістичними і технічними деталями, бо це буде найсмаштабніша подібна історія, коли буде передано 306 громадян і звільнено 74 українці. Віддадуть тільки 74, ми мали розблокувати процес звільнення," - додала вона.
Нагадаємо, бойовики заявили, що обмін утримуваними особами пройде 27 грудня.
Як повідомляв УНН, Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі досягла домовленостей про обмін полоненими до новорічних свят.