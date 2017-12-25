Украина готова к обмену удерживаемыми по формуле "306 на 74" - Геращенко

"Мы готовы в ближайшее время передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинцев оккупированных территорий", - сообщила она.

Так, вопрос освобождения заложников обсуждался, в частности, во время телефонных переговоров с канцлером Германии, Ангелой Меркель и с президентом Порошенко, и во время ее телефонного разговора с президентом Путиным.

"Работаем над последними логистическими и техническими деталями, потому что это будет самая масштабная подобная история, когда будет передано 306 граждан и уволены 74 украинцы. Отдадут только 74, мы должны разблокировать процесс освобождения", - добавила она.

Напомним, боевики заявили, что обмен удерживаемыми лицами пройдет 27 декабря.

Как сообщал УНН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе достигла договоренностей о обмене пленными к новогодним праздникам.