Звільнення заручників на Донбасі заплановано на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Обмін для звільнення українських заручників, яких утримують бойовики на Донбасі, заплановано на середу, 27 грудня. Це раніше підтвердила перший заступник голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів Ірина Геращенко, передає УНН.
"27 грудня відбудеться звільнення заручників. Як і говорила українська сторона - до новорічних і різдвяних свят... Офіційно", - повідомила вона.
Так, 27 грудня відбудеться звільнення 74 українців. Україна, у рамках звільнення, передасть 306 людей, де це дозволяє українське законодавство.
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Нагадаємо, бойовики заявили, що обмін утримуваними особами пройде 27 грудня.
Як повідомляв УНН, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі досягла домовленості про обмін утримуваними особами до новорічних свят.