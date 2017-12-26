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У делегації РФ на мінських переговорах щодо Донбасу розповіли про плани на 2018 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Делегація РФ у контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі буде домагатися повного звільнення утримуваних осіб. Про це заявив постпред РФ у контактній групі Борис Гризлов, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

У делегації РФ на мінських переговорах щодо Донбасу розповіли про плани на 2018 рік

"Запланований обмін утримуваними сторонами конфлікту на Донбасі людьми - це перший етап. Російська делегація в контактній групі буде домагатися ... виконання зобов'язань з повного визволення утримуваних ... Контактна група працює, і працюватиме щодо обміну всіх утримуваних осіб", - повідомив Б .Гризлов.

За його словами, у 2018 році російська делегація у контактній групі щодо Донбасу збирається продовжувати системну реалізацію мінських угод.

"Для цього необхідно приступити до вирішення політичних питань. Включаючи ключовий - введення особливого статусу Донбасу за формулою Штайнмайєра і амністію. В економічній сфері ми будемо наполягати на повному знятті економічної і транспортної блокади Донбасу. У сфері безпеки - на реальному і стабільному розведенні сил від лінії зіткнення, дотриманні режиму припинення вогню з жорсткою дисциплінарною відповідальністю для його порушників", - повідомив він.

Нагадаємо, українська сторона підтвердила готовність до обміну утримуваними особами 27 грудня за формулою "306 на 74".

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