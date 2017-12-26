Президент: вірю, що обмін заручниками завтра відбудеться (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що вірить в те, що завтра відбудеться обмін полоненими між українськими військовими та бойовиками на Донбасі. Про це він заявив під час зустрічі з рідними полонених, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
"Це була дуже виснажлива, дуже професійна, з нашого боку, боротьба за кожного. Вірю, що вона завтра принесе результат", - заявив Порошенко.
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Так, Порошенко зазначив, що кожному зі звільнених українців буде надано належну медичну допомогу. А також він звернувся до уряду щодо надання звільненим українцям та їхнім родинам матеріальної допомоги для того, щоб полегшити їх адаптацію.
Як повідомляв УНН, українська сторона підтвердила готовність обміну утримуваними 27 грудня.