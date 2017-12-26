Президент: верю, что обмен заложниками завтра состоится (дополнено)

"Это была очень изнурительная, очень профессиональная, с нашей стороны, борьба за каждого. Верю, что она завтра принесет результат", - заявил Порошенко.

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Так, Порошенко отметил, что каждому из заявленных украинцев будет предоставлено надлежащую медицинскую помощь. А также он обратился к правительству о предоставлении освобожденным украинцам и их семьям материальной помощи для того, чтобы облегчить их адаптацию.

Как сообщал УНН, украинская сторона подтвердила готовность обмена удерживаемыми 27 декабря.