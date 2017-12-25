Українська сторона підтвердила готовність обміну утримуваними 27 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Віце-спікер парламенту Ірина Геращенка повідомила, що українська сторона офіційно готова до обміну утримуваними 27 грудня. Про це народний депутат України повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook, передає УНН.
"27 грудня відбудеться звільнення заручників. Як і говорила українська сторона - до новорічних і різдвяних свят... Офіційно. Українська сторона була готова до звільнення ще кілька днів тому," - написала вона.
Так, 27 грудня відбудеться звільнення 74 українців, Україна, в рамках звільнення, передасть 306 утриманих, де це дозволяє українське законодавство.
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Нагадаємо, бойовики заявили, що обмін утримуваними особами пройде 27 грудня.
Як повідомляв УНН, Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі досягла домовленостей про обмін полоненими до новорічних свят.