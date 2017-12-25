У полоні бойовиків перебувають 170 українців - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Наразі на території окупованого Донбасу незаконно утримують 170 українців. Про це заявила віце-спікер парламенту Ірина Геращенко в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
“У нас є невтішна інформація про кількість заручників ... За оновленою інформацією, 170 громадян вважаються утримуваними незаконно на території ОРДЛО”, — повідомила І.Геращенко.
Також вона зазначила, що ця цифра відома завдяки зверненням родичів та побратимів цих полонених в СБУ.
“На сьогодні бойовики підтверджують тільки 97 осіб. 74 людини з них будуть звільнені 27 грудня”, — додала віце-спікер парламенту.
Як повідомляв УНН, українська сторона підтвердила готовність обміну утримуваними 27 грудня.