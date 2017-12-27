Процесс обмена завершился, из плена на Донбассе освободили 74 заложников - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе завершился, из плена освободили 74 заложников. Об этом сообщила представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко в Facebook, передает УНН.
“Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!” — написала И.Луценко.
О том, что до новогодних и рождественских праздников должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Украинская сторона заявила о готовности 27 декабря осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились.
Накануне Президент Петр Порошенко встретился с родными пленных. Правительство планирует предоставить помощь освобожденным из плена.
При этом и российская, и украинская стороны заявляли, что это не конец и работа над освобождением удерживаемых на Донбассе будет продолжаться.