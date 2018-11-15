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ЄС закликав Росію і Україну провести обмін заручниками до кінця року

ЄС закликав Росію і Україну провести обмін заручниками до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. На сьогоднішньому засіданні постійної ради ОБСЄ, Євросоюз закликав Росію і Україну провести обмін утримуваними особами до кінця 2018 року, передає УНН з посиланням на повідомлення Twitter постійного представництва ЄС в ОБСЄ.

“ЄС закликає Росію та Україну до обміну затриманими до кінця 2018 року. Ми вітаємо тверду підтримку цього шляху, висловлену німецьким канцлером Меркель, президентом Франції Еммануелем Макрон та президентом України Порошенком”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, у ЄС підтвердили необхідність повного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України, включаючи Крим.

Також представники Євросоюзу заявили, що “Росія порушує мінські угоди та підриває зусилля з врегулювання конфлікту шляхом підтримки незаконних „виборів“ на Сході України”.

У ЄС також висловились щодо мілітаризації Кримського півострова та Азовського моря.

“ЄС, як і раніше, стурбований тим, що Росія продовжує мілітаризацію Керченської протоки і Азовського моря та Кримського півострова, яка має серйозний негативний вплив на весь Чорноморський регіон та за його межами”, — підкреслили в представництві.

Як повідомляв УНН, російська влада може використати фактор заручників напередодні виборів в Україні.

Нагадаємо, представники РФ в гуманітарній підгрупі ТКГ відповіли відмовою забрати громадян РФ з українських тюрем в обмін на українських політв’язнів.

Останній обмін для звільнення українських заручників на Донбасі відбувся 27 грудня 2017 року. З полону тоді звільнили 74 заручників.

Українські Національні Новини

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