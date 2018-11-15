Геращенко розповіла, як Росія може використати заручників перед виборами в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російська влада може використати фактор заручників напередодні виборів в Україні або розіграти цю карту по їх завершенню. Про це сьогодні у Києві заявила представниця України у робочій групі ТКГ з гуманітарних питань, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
“Відповідь на питання „чи можливе диво?“ сьогодні знаходиться в руках однієї людини. Моє враження: поки немає жодного позитивного сигналу, попри те, що ми намагаємось працювати через посередників”, — прокоментувала нардеп ситуацію з обміном заручниками.
Геращенко нагадала про те, що українська сторона передала список політв’язнів президенту Туреччини.
Крім того, вона зазначила, що питання політв’язнів порушується на всіх політичних майданчиках.
“Тільки Путін відмовляється від всіх таких зустрічей, бо там треба відповідати на незручні питання. Не випадково Путін заявляє, що він чекає наступну проросійську українську владу, а його радник Сурков говорить, що ще один термін Порошенка російська економіка не переживе. У мене відчуття, що РФ може використати фактор заручників напередодні виборів — або когось передати політикам в Україні, які, можливо, займають позицію, лояльну до Кремля, або розіграти цю карту після виборів”, — заявила вона.
Як повідомляв УНН, раніше колишній представник України у ТКГ в Мінську Леонід Кучма заявляв, що змін у питанні звільнення українських заручників не буде до президентських виборів.
Нагадаємо, представники РФ в гуманітарній підгрупі відповіли відмовою забрати громадян РФ з українських тюрем в обмін на українських політв’язнів.
Останній обмін для звільнення українських заручників на Донбасі відбувся 27 грудня 2017 року. З полону тоді звільнили 74 заручників.