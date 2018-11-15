Геращенко розповіла, як Росія може використати заручників перед виборами в Україні

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російська влада може використати фактор заручників напередодні виборів в Україні або розіграти цю карту по їх завершенню. Про це сьогодні у Києві заявила представниця України у робочій групі ТКГ з гуманітарних питань, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.