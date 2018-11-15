Геращенко рассказала, как Россия может использовать заложников перед выборами в Украине

"Ответ на вопрос "возможно ли чудо?" сегодня находится в руках одного человека. Мое впечатление: пока нет ни одного положительного сигнала, несмотря на то, что мы пытаемся работать через посредников", - прокомментировала нардеп ситуацию с обменом заложниками.

Геращенко напомнила о том, что украинская сторона передала список политзаключенных президенту Турции.

Кроме того, она отметила, что вопрос политзаключенных нарушается на всех политических площадках.

"Только Путин отказывается от всех таких встреч, потому что там надо отвечать на неудобные вопросы. Не случайно Путин заявляет, что он ждет следующую пророссийскую украинскую власть, а его советник Сурков говорит, что еще один срок Порошенко российская экономика не переживет. У меня ощущение, что РФ может использовать фактор заложников накануне выборов - или кого-то передать политикам в Украине, которые, возможно, займут позицию, лояльную к Кремлю, или разыграть эту карту после выборов", - заявила она.

Как сообщал УНН, ранее бывший представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма заявил, что изменений в вопросе освобождения украинских заложников не будет до президентских выборов.

Напомним, представители РФ в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на украинских политзаключенных.

Последний обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе состоялся 27 декабря 2017 года. Из плена тогда освободили 74 заложников.