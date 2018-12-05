Україна ще раз озвучила пропозиції щодо обміну заручниками 27 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Представник України у тристоронній контактній групі Євген Марчук ще раз оголосив наші пропозиції щодо обміну заручниками 27 грудня - 23/23, 19/66. Про це повідомила учасник тристоронньої контактної групи на переговорах в Мінському форматі Ірина Геращенко, передає УНН.
“Представник України в ТКГ Євген Марчук ще раз голосно оголосив наші пропозиції. 27 грудня. 23/23; 19/66.
Росія не хоче „підігрувати Порошенку“ й грає долями людей”, — написала Геращенко.
Відзначимо, що учора, 4 грудня, Геращенко повідомила, що українська сторона “передала конкретні списки і пропозиції в форматі 23/23 і 66/19 з пропозицією провести звільнення наших військових і цивільних з ОРДЛО до новорічних і різдвяних свят”.
“Ми готові повторити минулорічний успіх і провести черговий етап звільнення 27 грудня”, — додала вона.
Нагадаємо, у Росії заявили, що так звані представники тимчасово окупованих районів Донецької області запропонували українській стороні провести обмін полоненими 27 грудня.
22 листопада Україна заявляла, що готова помилувати більше 60 злочинців в обмін на звільнення заручників на Донбасі і провести черговий етап звільнення негайно.