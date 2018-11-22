Україна заявила про готовність негайно провести звільнення заручників на Донбасі

"Щодо заручників, то і на тристоронній групі, і в гуманітарній підгрупі українські представники нагадають росіянам, що ми очікуємо від них відповіді на пропозицію віддати їм російських найманців, засуджених в Україні - в обмін на політв'язнів Кремля. Ми вже 9 місяців чекаємо цієї відповіді. І ми готові помилувати більше 60 злочинів (злочинців - ред.) в обмін на звільнення заручників на Донбасі. Ми готові провести черговий етап звільнення негайно і помилувати всіх, хто підпадає під дії мінських угод, задля звільнення наших", - заявила Геращенко у Facebook.

Нагадаємо, Україна готова забрати засуджених з ОРДЛО 27 листопада.

Також нагадаємо, 22 листопада Україна у ТКГ закличе РФ розпустити всі нелегітимні "уряди" в ОРДЛО. Також Україна у ТКГ планує порушити питання кордону, мінної безпеки та ще одного КПВВ.

Як повідомляв УНН, 21 листопада Марчука призначили представником України в ТКГ.