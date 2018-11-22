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Україна у ТКГ планує порушити питання кордону, мінної безпеки та ще одного КПВВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українська сторона на сьогоднішніх засіданнях тристоронньої контактної групи та робочих підгруп щодо врегулювання ситуації на Донбасі збирається порушити питання створення п’ятої підгрупи у межах ТКГ з питань кордону, мінної безпеки, безпеки безпілотників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, відкриття підготовленого до початку роботи КПВВ "Золоте" та інші. Про це заявила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.

"Українська сторона (у Мінську - ред.) вимагатиме негайного створення п’ятої групи по кордону. По поверненню українського кордону під український контроль. Саме через 400 кілометрів неконтрольованого кордону ходять колони російської військової техніки", - повідомила Геращенко у Facebook.

Вона заявила, що 27 жовтня о першій ночі безпілотник СММ ОБСЄ "зафіксував колони, що рухалися по грунтовій дорозі і прикривались протиповітряної обороною і цей безпілотник був збитий 01:53". "Тому ще одна тема - це безпека безпілотників, це нормальна їх робота. Бойовики оголосили на безпілотники справжнє полювання, це не перший випадок збиття безпілотників, які зафіксували введення російських колон з технікою, під прикриттям техніки протиповітряної оборони", - додала вона.

З її слів, ще одна принципова тема - мінна безпека. "Росія продовжує поставки на окупований Донбас заборонених оттавською конвенцією мін ПОМ-2 на ТОТ. Ці міни в Україні були повністю утилізовані!" - зауважила Геращенко.

"Україна вимагає негайно припинити знущання над людьми на окупованих територіях, щоб вони безперешкодно могли їхати на території, підконтрольні легітимній українській владі. Ми вимагаємо негайно відкрити КПВВ "Золоте"... Ми звертаємося до наших партнерів, в тому числі з ОБСЄ - тиснути на РФ і їх маріонеток з вимогою відкриття КПВВ "Золоте", - заявила представниця України на мінських переговорах.

"Ми очікуємо від СММ ОБСЄ, що спостережна місія працюватиме на всій території України, включно з окупованими Донбасом і Кримом. Й про це Євгеній Марчук також говоритиме на ТКГ. В присутності ОБСЄ і росіян", - додала Геращенко.

Нагадаємо, 22 листопада Україна у ТКГ закличе РФ розпустити всі нелегітимні "уряди" в ОРДЛО.

Як повідомляв УНН, 21 листопада Марчука призначили представником України в ТКГ.

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